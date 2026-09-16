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Música y tradición

El Grupo Amandayé celebra 28 años de chamamé con un gran show en el Teatro Vera

El espectáculo propondrá un recorrido por los grandes éxitos de su historia y su vigencia en la música litoraleña.

Por El Litoral

Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 10:53

El legendario grupo correntino Amandayé celebrará sus 28 años de trayectoria el próximo sábado 3 de octubre en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La propuesta ofrecerá un recorrido musical por las canciones emblemáticas que marcaron su historia ligada al chamamé y a las raíces litoraleñas.

Los tickets ya se comercializan a través del portal Weepas y en las boleterías del teatro, con promociones exclusivas en cuotas sin interés.

Festejo de aniversario y vigencia musical

El grupo prepara un reencuentro emotivo con su público en la sala mayor de la provincia.

El concierto se llevará a cabo el sábado 3 de octubre a partir de las 21:30, el Teatro Oficial Juan de Vera, ubicado sobre calle San Juan 637 de la capital provincial.

La velada recorrerá los clásicos que consolidaron la identidad chamamecera de la agrupación a lo largo de casi tres décadas de escenarios.

Venta de entradas y promociones

Los tickets para el espectáculo ya se encuentran a disposición del público.

  • Venta online: se pueden adquirir de forma digital a través de la plataforma weepas.ar.

  • Boletería presencial: en la sede del Teatro Vera, de lunes a sábados en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21.

  • Promoción bancaria: beneficio del Banco de Corrientes de hasta 3 cuotas sin interés y un 20 % de descuento.

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