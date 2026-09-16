El Grupo Amandayé celebra 28 años de chamamé con un gran show en el Teatro Vera

El legendario grupo correntino Amandayé celebrará sus 28 años de trayectoria el próximo sábado 3 de octubre en el Teatro Oficial Juan de Vera.
La propuesta ofrecerá un recorrido musical por las canciones emblemáticas que marcaron su historia ligada al chamamé y a las raíces litoraleñas.
Los tickets ya se comercializan a través del portal Weepas y en las boleterías del teatro, con promociones exclusivas en cuotas sin interés.
Festejo de aniversario y vigencia musical
El grupo prepara un reencuentro emotivo con su público en la sala mayor de la provincia.
El concierto se llevará a cabo el sábado 3 de octubre a partir de las 21:30, el Teatro Oficial Juan de Vera, ubicado sobre calle San Juan 637 de la capital provincial.
La velada recorrerá los clásicos que consolidaron la identidad chamamecera de la agrupación a lo largo de casi tres décadas de escenarios.
Venta de entradas y promociones
Los tickets para el espectáculo ya se encuentran a disposición del público.
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Venta online: se pueden adquirir de forma digital a través de la plataforma weepas.ar.
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Boletería presencial: en la sede del Teatro Vera, de lunes a sábados en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21.
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Promoción bancaria: beneficio del Banco de Corrientes de hasta 3 cuotas sin interés y un 20 % de descuento.