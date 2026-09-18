Mes del Chamamé: realizarán un taller de arte gratuito para las infancias

El Instituto de Cultura de Corrientes realizará este domingo 20 de septiembre el taller de arte para las infancias “Chamamé, creatividad y expresión”.

El encuentro será desde las 18, en el Museo del Chamamé Casa Ñandereko, ubicado en 25 de Mayo 1141.

La propuesta forma parte de la programación del Mes del Chamamé y está destinada especialmente a niñas y niños, con actividades pensadas para acercarlos a la música y la cultura chamamecera a través del juego, la creatividad y la expresión artística.

El taller estará a cargo de Adriana Acevedo, profesora superior de Artes, quien desarrollará una experiencia participativa para que las infancias puedan explorar y crear a partir de distintos elementos vinculados con el Chamamé.

Durante el encuentro se realizarán diferentes actividades artísticas que buscarán vincular la música, el arte y la imaginación, en un espacio destinado a conocer y acercarse a expresiones que forman parte de la identidad cultural correntina.

La actividad es libre y gratuita.