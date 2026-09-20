¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Corrientes

Los Cafres, Kapanga y Estelares, entre los confirmados para el Taragüí Rock

Cinco artistas ya fueron confirmados para el festival del 3 y 4 de octubre.

Por El Litoral

Domingo, 20 de septiembre de 2026 a las 14:09

El Taragüí Rock 2026 ya comenzó a revelar su grilla y la cuenta oficial del festival confirmó hasta el momento a Kapanga, Los Cafres, Estelares y Cruzando el Charco para la nueva edición del encuentro musical.

El festival se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en la ciudad de Corrientes. La fecha y el lugar habían sido confirmados previamente por el Instituto de Cultura de Corrientes.

Según informaron, los primeros artistas anunciados se distribuyen de la siguiente manera:

Sábado 3 de octubre

  • Kapanga
  • Los Cafres

Domingo 4 de octubre

  • Estelares
  • Cruzando el Charco
  • La Mancha de Rolando

La grilla todavía no está completa, por lo que se esperan nuevos anuncios. La organización había anticipado que el festival contará con artistas de la escena nacional y también con presencia de proyectos musicales correntinos.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias
PUBLICIDAD