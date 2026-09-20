Los Cafres, Kapanga y Estelares, entre los confirmados para el Taragüí Rock

El Taragüí Rock 2026 ya comenzó a revelar su grilla y la cuenta oficial del festival confirmó hasta el momento a Kapanga, Los Cafres, Estelares y Cruzando el Charco para la nueva edición del encuentro musical.
El festival se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en la ciudad de Corrientes. La fecha y el lugar habían sido confirmados previamente por el Instituto de Cultura de Corrientes.
Según informaron, los primeros artistas anunciados se distribuyen de la siguiente manera:
Sábado 3 de octubre
- Kapanga
- Los Cafres
Domingo 4 de octubre
- Estelares
- Cruzando el Charco
- La Mancha de Rolando
La grilla todavía no está completa, por lo que se esperan nuevos anuncios. La organización había anticipado que el festival contará con artistas de la escena nacional y también con presencia de proyectos musicales correntinos.