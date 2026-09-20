Los Cafres, Kapanga y Estelares, entre los confirmados para el Taragüí Rock

El Taragüí Rock 2026 ya comenzó a revelar su grilla y la cuenta oficial del festival confirmó hasta el momento a Kapanga, Los Cafres, Estelares y Cruzando el Charco para la nueva edición del encuentro musical.

El festival se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en la ciudad de Corrientes. La fecha y el lugar habían sido confirmados previamente por el Instituto de Cultura de Corrientes.

Según informaron, los primeros artistas anunciados se distribuyen de la siguiente manera:

Sábado 3 de octubre

Kapanga

Los Cafres

Domingo 4 de octubre

Estelares

Cruzando el Charco

La Mancha de Rolando

La grilla todavía no está completa, por lo que se esperan nuevos anuncios. La organización había anticipado que el festival contará con artistas de la escena nacional y también con presencia de proyectos musicales correntinos.