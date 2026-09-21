Corrientes mostró su potencial para el aviturismo en la Feria de Aves de Sudamérica

La Provincia de Corrientes tuvo una destacada participación en la XV Feria de Aves de Sudamérica, que se realizó por primera vez en Paraguay y reunió en Asunción a más de 600 asistentes de más de 20 países, entre observadores de aves, investigadores, fotógrafos, conservacionistas, operadores turísticos y representantes del sector.

La agenda comenzó con el Foro de Turismo de Observación de Vida Silvestre, un espacio dedicado al intercambio sobre políticas públicas y estrategias para impulsar el turismo de naturaleza y la observación de fauna en Sudamérica.

Del encuentro participaron autoridades de Paraguay y Argentina, entre ellas el titular de SENATUR, Javier Ramírez; el ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard; y el senador provincial y coordinador del Comité Iberá, Sergio Flinta.

Corrientes presentó cinco destinos

Durante la feria, Corrientes contó con un stand en el que presentó cinco destinos vinculados al aviturismo y al turismo de naturaleza: Curuzú Cuatiá, los Esteros del Iberá, con empresas de Loreto e Ituzaingó, el corredor Gran Corrientes y Goya.

La propuesta permitió mostrar la diversidad de ambientes y experiencias que ofrece la provincia para quienes buscan realizar observación de aves y turismo de naturaleza.

La programación también incluyó conferencias y charlas especializadas, entre ellas las brindadas por el biólogo Horacio Matarasso y la empresaria turística y promotora del turismo de naturaleza Alejandra Boloqui.

Empresas correntinas concretaron más de 40 reuniones

Uno de los principales puntos de esta edición fue la incorporación, por primera vez, de rondas de negocios dentro de la Feria de Aves de Sudamérica.

En ese marco, cuatro empresas correntinas integrantes de la Cámara de Turismo de la provincia mantuvieron más de 40 reuniones con operadores y representantes turísticos de Reino Unido, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina, incluida la provincia de Tierra del Fuego.

Los encuentros permitieron generar nuevos vínculos comerciales y oportunidades para promocionar los destinos correntinos y avanzar en la creación de circuitos turísticos integrados en Sudamérica.

La feria también contó con salidas de campo para recorrer distintos ambientes de Paraguay y sumar experiencias de observación.

También hubo actividades para niños

La Mini Feria para niños reunió a familias de distintos países sudamericanos y propuso actividades vinculadas al aprendizaje, el juego y el contacto con la naturaleza.

La iniciativa estuvo orientada a acercar la observación de aves a las nuevas generaciones y fomentar el interés por la conservación y el turismo de naturaleza.

Como continuidad de las acciones de promoción, referentes de la observación de aves de Colombia y España realizarán durante esta semana un FamTour por la provincia de Corrientes.

La próxima edición de la Feria de Aves de Sudamérica se realizará en Cali, Colombia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2027.