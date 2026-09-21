“Herencia Viva” cerró su primera edición con reconocimientos a sus protagonistas

La exposición “Herencia Viva” concluyó oficialmente con una ceremonia de cierre y la entrega de distinciones a los profesionales, creativos y firmas que participaron de la propuesta impulsada por Corrientes Diseño y Arquitectura (CDIA).

La muestra se desarrolló durante diez jornadas en una casona patrimonial ubicada en San Juan 575, donde se combinaron propuestas de arquitectura, interiorismo y cultura.

Las actividades de clausura finalizaron este domingo en el Museo de Arte Contemporáneo (MACC), con la presencia de la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, y el director del MACC, Fabricio Escobar Galarza.

Una casona histórica transformada

El eje de “Herencia Viva” fue la intervención integral de una histórica casona de estilo neocolonial, cuya construcción original se estima hacia 1750.

El recorrido estuvo compuesto por 17 espacios, en los que arquitectos, diseñadores de interiores, paisajistas y emprendedores locales presentaron propuestas vinculadas a las nuevas tendencias del diseño.

La iniciativa buscó combinar el valor patrimonial del inmueble con propuestas contemporáneas de arquitectura, diseño y paisajismo.

Balance positivo de la muestra

Las arquitectas Verónica Milano y Lucía Rugnon, organizadoras de la exposición, destacaron la respuesta del público y el desarrollo de la propuesta.

Milano señaló que las expectativas iniciales fueron ampliamente superadas y destacó que el proyecto contó con financiación privada y acompañamiento de la gestión pública.

Rugnon, en tanto, puso el foco en el desafío de incorporar propuestas modernas y productos innovadores dentro de una construcción histórica.

Entre los participantes también estuvo la florista Victoria Simón, quien destacó la cantidad de visitantes y la repercusión que tuvo la muestra durante los diez días de actividad.

El cierre y las distinciones marcaron el final de esta primera edición de “Herencia Viva”, que reunió a profesionales y empresas vinculadas al diseño en un espacio de valor patrimonial de la ciudad.