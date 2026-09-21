Muestra numismática en Corrientes: exponen un centenar de medallas en la Casa Martínez

El Museo Antropológico y Arqueológico "Casa Martínez" inaugurará este jueves 24 de septiembre la exposición "Detrás de las medallas", organizada junto al Instituto de Cultura de Corrientes.

La jornada incluirá una disertación del Dr. Daniel Naput sobre los procesos de fabricación y valor patrimonial de las piezas, junto a un reconocimiento a Daniel Miranda Gallino por la donación de un centenar de ejemplares al acervo de la institución.

Inauguración, conferencia y reconocimiento

La propuesta cultural combinará la exposición de piezas con ponencias de especialistas y reconocimientos.

La muestras se habilitará este jueves 24 de septiembre a las 19 en el Museo "Casa Martínez", ubicado en Fray José de la Quintana 971, con acceso libre y gratuito.

El Dr. Daniel Naput, coleccionista y especialista numismático, brindará una charla sobre la historia y los métodos de elaboración de las medallas.

Además, se homenajeará a Daniel Miranda Gallino por aportar cerca de 100 piezas históricas que pasarán a formar parte de la colección permanente del museo.

Patrimonio exhibido y trabajo en red

La muestra recopila testimonios materiales de hitos sociales, educativos y deportivos de la provincia.

Se exhibirán medallas centenarias de las inauguraciones de la Escuela Manuel Belgrano y la Escuela Graduada José Eusebio Gómez de Goya, además de insignias de competencias deportivas históricas.

La iniciativa busca rescatar el valor de monedas y medallas como documentos materiales que explican el pasado de Corrientes y la región.

La actividad se enmarca en la labor articulada de Casa Martínez con museos del interior provincial para fortalecer la circulación de bienes culturales e investigaciones compartidas.