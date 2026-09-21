El Teatro Vera cierra la Bienal de Arquitectura con recorridas, música y distinciones

El Teatro Oficial Juan de Vera será el escenario de clausura de la II Bienal de Arquitectura, Ciudad y Territorio - "Territorios del Agua".

La jornada realizará el sábado 26 de septiembre y combinará una visita guiada por el coliseo correntino, un concierto de la Orquesta Sinfónica provincial, la entrega de distinciones y la presentación del Manifiesto Final con los ejes conceptuales del encuentro.

Cronograma oficial de la jornada en el Teatro Vera

Las actividades darán inicio desde la mañana con propuestas de patrimonio y reflexión urbana.

09 - Recorrida guiada: visita exclusiva por las instalaciones del Teatro Vera para apreciar la riqueza arquitectónica e historia de una de las salas líricas más destacadas del país.

09:30 - Arquitectura y Música Session: presentación especial de la Orquesta Sinfónica de Corrientes , pensada para fusionar el lenguaje musical con las formas espaciales.

10:30 - Entrega de reconocimientos: acto institucional de premiación a profesionales, obras destacadas y colaboradores de esta edición de la Bienal .

10:45 - Manifiesto Final TDA: cierre conceptual a cargo del equipo de arquitectos curadores integrado por Leandro Rosso, Juan Guidura, Carlos Gómez Sierra y Javier Mendiondo, quienes expondrán las proyecciones de la disciplina para la región.

Venta de entradas y canales informativos

El público interesado podrá adquirir sus pases a través de las modalidades presencial y virtual.

En la boletería del teatro, los pases estarán disponibles en calle San Juan 637, de lunes a sábados en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21.

Además, se puede acceder a las entradas a través de la plataforma digital weepas.ar.