La película correntina “La Luz Mala” disponible en más de 60 países a través de Amazon

Meses tras fue exhibida en la Universidad de Hong Kong (China), en el marco de un ciclo de cine argentino donde se incluyen otras obras como “Esperando la carroza” y “Agua”, una iniciativa de DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y Cancillería Argentina.

A lo largo de su exhibición ha ganado diferentes festivales y obtenido importantes reconocimientos, como, por ejemplo: mejor largometraje en el festival de cine de Roswell (EEUU), mejor película en el festival internacional de cine de Entre Ríos (FICER), mejor película en el festival de cine de Victoria. Además, estuvo presente durante varios meses en salas de cine de 14 provincias argentinas durante su año de estreno.

La película fue filmada principalmente en Caá Catí, también en Capital y otras localidades de Corrientes, donde la totalidad del equipo técnico y del elenco artístico son profesionales de la región.

Allá Ité, la productora que la lleva adelante estrenó su última película, “El Santo Marginal” (una historia de San la Muerte) en México, y viene trabajando en una nueva obra cinematográfica denominada “No creo en cohetes chinos, pero que los hay…”, ganadora del Concurso Nacional de Historias Breves 2025 convocada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La misma está bajo la producción y estructura del “Km0. Polo Cultural de los Esteros” y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Caá Catí, donde se filmó, para su realización.

FICHA TÉCNICA

Dirección y guion: Carlos Kbal

Producción: Sebastián Toba - Carlos Kbal

Logline:

Ante la caída de auspiciantes en la radio, René y Walter deciden llevar su programa sobre OVNI´s a la TV. El destino parece acompañarlos, y ese día cae uno en los Esteros del Iberá. Una conductora de TV de la capital se les suma en esta temeraria búsqueda.

Género: Aventuras/Comedia/Ciencia ficción

Duración: 80 min