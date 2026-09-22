Corrientes celebra el Día del Comparsero con una muestra especial en el Museo del Carnaval

El Instituto de Cultura de Corrientes realizará una jornada conmemorativa este miércoles 23 de septiembre en el Museo del Carnaval Correntino.

Con motivo del Día del Comparsero, la propuesta contempla la apertura de una exposición temporal con trajes y bocetos históricos, un espacio de registro participativo de testimonios, un acto central en homenaje a los integrantes de Ará Berá fallecidos en 1978 y un cierre con canciones tradicionales del carnaval.

Exposición histórica y registro participativo

El espacio cultural abrirá sus puertas para poner en valor la trayectoria de los hacedores de la fiesta.

La cita será este miércoles 23 de septiembre a partir de las 18 en el Museo del Carnaval Correntino, ubicado en Pellegrini 494, con entrada libre y gratuita.

Se habilitará una exhibición con fotografías de distintas generaciones, trajes, estandartes, bocetos y elementos icónicos del patrimonio carnavalero.

Quienes hayan formado parte de la fiesta podrán registrar su nombre, comparsa, época y una vivencia para alimentar el archivo documental de memoria oral del museo.

Origen de la fecha y homenaje a Ará Berá

La conmemoración rinde tributo a un hecho de la historia de la cultura correntina. El Día del Comparsero fue instituido mediante la Ley Provincial N.º 6304 sancionada en el año 2014.

La fecha recuerda la tragedia vial ocurrida el 23 de septiembre de 1978 en Las Flores, provincia de Buenos Aires, donde perdieron la vida ocho integrantes vinculados a la comparsa Ará Berá mientras realizaban una gira.

Desde las 19 se entregarán reconocimientos institucionales, se brindará la mención especial a las familias de los comparseros de Ará Berá y se concluirá con la interpretación de las tradicionales marchas del carnaval correntino.