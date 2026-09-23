Corrientes presentará la Fiesta Nacional del Chamamé en la FIT de Buenos Aires

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura y el Ministerio de Turismo, presentará en Buenos Aires la próxima edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, en el marco de la Feria Internacional del Turismo (FIT).

La presentación será este sábado 26 de septiembre, desde las 18, en el Escenario Exterior Nº 2 de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. La edición 2027 se desarrollará del 15 al 24 de enero en la ciudad de Corrientes y llevará por lema “Chamamé, antorcha de una herencia”.

La presidente del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, y el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, estarán a cargo de presentar los detalles de la celebración.

Durante el lanzamiento se proyectará el tráiler oficial de la Fiesta, que representa a distintas leyendas del chamamé pasando de mano en mano la llama que simboliza la transmisión de esta herencia cultural de generación en generación.

La presentación también incluirá un espectáculo musical a cargo de Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana, acompañado por parejas de baile invitadas.

La participación en la FIT permitirá promocionar la Fiesta Nacional del Chamamé ante público, profesionales del sector y representantes de destinos nacionales e internacionales, además de difundir a Corrientes como destino turístico.

Con esta presentación, la provincia anticipará en Buenos Aires una nueva edición de la Fiesta que en enero volverá a reunir a chamameceros de distintos puntos del país y del mundo.