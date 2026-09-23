Cuarto Soda regresa a Corrientes con el tributo "Cronología Cerati" en el Teatro Vera

La reconocida banda tributo El Cuarto Soda se presentará el jueves 15 de octubre en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Con el espectáculo "Cronología Gustavo Cerati 2026", la agrupación liderada por Brian Tolenti ofrecerá un viaje audiovisual en orden inverso, desde "Fuerza Natural" hasta los inicios de Soda Stereo.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y mediante la plataforma Weepas.

El espectáculo "Cronología Cerati" y trayectoria de la banda

El show propone un recorrido histórico y sensorial por la obra del ícono del rock en español.

La propuesta plantea una cronología inversa que inicia en la etapa solista con el álbum Fuerza Natural y retrocede en el tiempo hasta los primeros discos de Soda Stereo.

La banda nacida hace nueve años viene de concretar 124 conciertos en 2025 y mantiene una agenda de presentaciones por Latinoamérica y Europa durante 2026.

El grupo está integrado por el vocalista y guitarrista Brian Tolenti, el baterista Gabriel Muscio, el bajista Diego Sánchez y el tecladista Gonzalo Lorenzo.

Puntos de venta de entradas y beneficios financieros

Los tickets pueden adquirirse a través de canales digitales y de manera presencial.