Llega "Lo clásico no pasa de moda"

El Teatro Oficial Juan de Vera se viste de gala para presentar “LO CLÁSICO NO PASA DE MODA”, organizada por la Orquesta Sinfónica de la Provincia, dependiente del Instituto de Cultura de Corrientes bajo la dirección musical de la maestra Andrea Fusco.

El espectáculo, será una gala a beneficio de la Cooperadora del Hospital Geriátrico “Juana Francisca Cabral” de la Provincia de Corrientes, y se llevará a cabo el martes 27 de octubre a las 20.30 h en el coliseo correntino.

La gala permitirá disfrutar un repertorio ecléctico, interpretando la elegancia de grandes obras de música clásica, la pasión y melancolía del tango, la raíz de nuestro folklore y mucho más.



Para la ocasión se conformará el coro “Siempre Jóvenes” integrado por voces correntinas participantes de diversos coros de adultos mayores convocados especialmente.



Para agradecer a los asistentes, la empresa SAVONA viajes sorteará entre los presentes un viaje a Mar del Plata en época veraniega.

Entradas



A la venta con los miembros de la Comisión de la Cooperadora del Hospital Geriátrico:



Presidente: Dra. Estela Sanchez de Mancioni - 3794661114



Secretaria: Sra. Mónica Rottjer - 3794597266



Tesorera: Cra. Laura L. Vidal - 3794506396



Y desde el lunes 19 de octubre en la boletería del teatro (San Juan 637) de 10:00 a 12:00 h. y de 17:00 a 19:00 hs