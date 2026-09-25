El comediante Nico de Tracy presenta “Purga” en Corrientes: horario y detalles

El comediante Nicolás de Tracy se presenta hoy en Corrientes con “Purga”, su cuarto unipersonal de stand up. La función será a las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera.

El espectáculo fue construido durante dos años de presentaciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense. De Tracy aborda sus comienzos en el stand up, la paternidad, además de experiencias personales y situaciones incómodas de la vida. Las entradas están a la venta en weepas y en boletería del teatro.

Un recorrido de más de diez años

De Tracy tiene más de una década de trayectoria en el stand up y realizó presentaciones en distintas ciudades del país y el exterior. Antes de “Purga”, estrenó los unipersonales “Desubicado”, “Artesanal” y “Crónico”, con los que se consolidó como uno de los comediantes más importantes de la Argentina.

Desde 2019 también publica semanalmente su Vlog de Stand Up en YouTube, con fragmentos de sus shows, interacciones con el público y registros de sus giras.

Además, lleva adelante proyectos audiovisuales como “Anécdotas” junto a otros referentes del stand up argentino (Conrado Ares, Cristian Condomí y Juampi Carbonetti). Este ciclo que nació en Youtube y Spotify reunió miles de seguidores y también tuvo exitosas presentaciones teatrales.

Ahora, con “Purga”, el comediante retoma parte de todo su recorrido para construir un espectáculo centrado en experiencias personales y situaciones crudas de la vida cotidiana, en lo que se describe como un “relato ágil, honesto y deliberadamente incómodo".



