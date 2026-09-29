“Guazú Poesía”: el ciclo nacido en el Litoral que vuelve en la Biblioteca Nacional

El próximo viernes 9 de octubre, a partir de la hora 18,30, en la Biblioteca Nacional (Agüero 2520 de la ciudad de Buenos Aires), se realizará una nueva edición del ciclo de lecturas poéticas “Guazú Poesía”, creado y coordinado por Estefanía Ceballos (Corrientes) y Marina Coronel (Chaco).

Se trata de un proyecto independiente que se propone reunir a poetas de distintos lugares del país desde una perspectiva federal e integradora, aunque considerando especialmente el Litoral. Nació en el 2023. En dicho año y en el 2024 se realizaron seis ediciones (tres en la ciudad de Resistencia y tres compartidas entre la capital chaqueña y la correntina), a lo que siguió una suspensión por falta de apoyo económico.

Más de cuarenta poetas argentinos ya pasaron por el ciclo. Ahora el “Guazú” retorna promovido nada menos que por la Biblioteca Nacional, lo que significa un alto reconocimiento a su calidad y a la repercusión alcanzada fuera de la región.

En esta ocasión leerán obras propias los poetas Elena Anníbali (Córdoba), Dolores Etchecopar (Buenos Aires), Carla Olivera (Entre Ríos), Tomás Watkins (Neuquén), Ariel Ovando (Corrientes) y Agustina Bertoli (Chaco).