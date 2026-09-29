Taragüí Rock 2026: así es la grilla completa de la nueva edición en Corrientes

Se oficializó la grilla del Taragüí Rock 2026, que tendrá su 16ª edición durante el próximo fin de semana en Corrientes. Kapanga y Los Cafres serán las principales bandas de la jornada inaugural, prevista para este sábado, mientras que La Mancha de Rolando, Estelares y Cruzando el Charco estarán el domingo.
Las dos jornadas se realizarán en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y tendrán una programación que combinará propuestas de la escena correntina y regional con reconocidas bandas nacionales.
Sábado 3 de octubre
- Kapanga
- Los Cafres
- La Estación
- Atah
- Fátima Lucía
- Las Flores
- Passiflorx
- Pieris Japonica
Domingo 4 de octubre
- La Mancha de Rolando.
- Cruzando el Charco
- Estelares
- Chuec
- La Chiflada
- Gauchos
- La Galería Imaginaria
- Josek Roma & Wu Vibes
Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma digital Wee!pas, o en en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637) de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 17 a 21.