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Festival

Taragüí Rock 2026: así es la grilla completa de la nueva edición en Corrientes

Se realizará el próximo fin de semana. 

Por El Litoral

Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 09:22

Se oficializó la grilla del Taragüí Rock 2026, que tendrá su 16ª edición durante el próximo fin de semana en Corrientes. Kapanga y Los Cafres serán las principales bandas de la jornada inaugural, prevista para este sábado, mientras que La Mancha de Rolando, Estelares y Cruzando el Charco estarán el domingo.

Las dos jornadas se realizarán en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y tendrán una programación que combinará propuestas de la escena correntina y regional con reconocidas bandas nacionales.

Sábado 3 de octubre

  • Kapanga
  • Los Cafres
  • La Estación
  • Atah
  • Fátima Lucía
  • Las Flores
  • Passiflorx 
  • Pieris Japonica

Domingo 4 de octubre

  • La Mancha de Rolando.
  • Cruzando el Charco
  • Estelares 
  • Chuec
  • La Chiflada 
  • Gauchos 
  • La Galería Imaginaria
  • Josek Roma & Wu Vibes

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma digital Wee!pas, o en en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637) de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 17 a 21.

 

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