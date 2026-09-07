Conociendo Rusia llega al Teatro Vera con un show íntimo en formato solista

Mateo Sujatovich se presentará este martes en el Teatro Oficial Juan de Vera de la ciudad de Corrientes.

En el marco de su nuevo tour internacional "Conociendo Rusia presenta Mateo", el referente del pop rock argentino subirá al escenario sin banda para ofrecer un concierto despojado a piano y guitarra, repasando las canciones de sus cuatro álbumes de estudio.

Propuesta artística y concepto del show

La gira propone una experiencia de cercanía entre el músico y el público. En un formato solista, Mateo Sujatovich prescinde de la banda para encarar el show únicamente con sus instrumentos (guitarra y piano), priorizando la interpretación y el matiz de las canciones.

El repertorio abarcará temas de sus cuatro discos de estudio: Conociendo Rusia (2018), Cabildo y Juramento (2019), La Dirección (2021) y Jet Love (2024).

La iniciativa contempla más de 50 ciudades en 19 países, iniciando con 18 fechas confirmadas entre Argentina y Uruguay.

Trayectoria y reconocimientos del artista

El proyecto se consolidó como uno de los más importantes de la escena nacional.

El artista acumula estatuillas en los Premios Gardel y múltiples nominaciones al Latin Grammy, incluyendo el galardón a Mejor Canción Pop/Rock por "Cinco horas menos".

Entre sus colaboraciones registra canciones junto a figuras como Fito Páez, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Miranda!, Mon Laferte y Juanes.

En 2023 realizó el Solo Tour, agotando cinco funciones en el Teatro Gran Rex y recorriendo más de 20 ciudades en seis países.

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