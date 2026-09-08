Ituzaingó y Paso de la Patria se preparan para las fiestas de “La Yerra” y el “Maestrazo”

Las localidades de Ituzaingó y Paso de la Patria serán escenario del 11 al 13 de septiembre, de la Fiesta Nacional de la Yerra y la Doma Correntina y el Maestrazo. Ambos eventos cuentan con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, y ofrecerán actividades durante todo el fin de semana.

Fiesta Nacional de la Yerra y la Doma Correntina

En Ituzaingó, la Fiesta Nacional de la Yerra y la Doma Correntina comenzará este viernes 11 de septiembre con la apertura del predio, donde habrá actividades de pista, elección de la Guainita y espectáculos musicales.

El acto inaugural se realizará el sábado 12 a las 12, en el multiespacio “San Juan Bautista”. La jornada también incluirá un desfile tradicionalista, destrezas de pista y shows musicales.

Las actividades continuarán el domingo 13 con destrezas criollas y propuestas de pista, además de un cierre musical.

El encuentro busca poner en valor la identidad y la cultura del campo correntino, a través de distintas expresiones de la tradición rural.

Paso de la Patria recibe al Maestrazo

En Paso de la Patria, durante el mismo fin de semana se desarrollará el Maestrazo, una propuesta turística y recreativa destinada especialmente a la comunidad docente y sus familias.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos de Paso de la Patria (CAPRESSTUR) y la Asociación Mutual de Docentes de la Provincia del Chaco (AMUDOCH).

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de distintas propuestas vinculadas con la naturaleza y el río Paraná, además de la gastronomía local.

Entre las actividades previstas se encuentran paseos en lancha, recorridos en catamarán, alquiler de bicis acuáticas, cabalgatas guiadas y almuerzos y cenas con sabores regionales.

Según se informó, ya confirmaron su participación delegaciones docentes de Chaco, Corrientes, Salta, Santa Fe y Formosa.