La Expo Iberá reunió turismo, producción y conservación en Concepción del Yaguareté

La localidad de Concepción del Yaguareté Corá fue escenario de la Expo Iberá, una propuesta que tuvo como ejes la promoción del turismo de naturaleza, la identidad cultural, la producción y la conservación del ambiente.

Durante el domingo y lunes, vecinos y visitantes disfrutaron de una agenda de actividades organizada por la Dirección de Turismo del Municipio local a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Comercialización de Economía Social.

La Expo reunió a universidades, empresas, emprendedores, industrias, comercios, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y gobiernos regionales, con el objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias, construcción de vínculos y desarrollo de oportunidades y proyectos conjuntos.

El acto de presentación contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Provincia, José Irigoyen; la directora de Comercialización de Economía Social, Débora Galarza; el intendente de Concepción, Gastón “Tito” Ramírez; y el director de Turismo de la Cámara de Comercio del MERCOSUR y las Américas, Vinícius Carli Geraldo, además de autoridades, representantes de distintos sectores y público en general.

Desarrollo sostenible

Durante las jornadas se abordaron distintas áreas relacionadas con el desarrollo sostenible del Iberá, entre ellas turismo, cultura, innovación, inversión, ambiente, conservación y producción de naturaleza.

La propuesta también contó con exposiciones y stands, donde emprendedores, empresas e instituciones presentaron productos, servicios y experiencias. Además, hubo espacios de diálogo para reflexionar sobre el futuro sostenible del Iberá.

La identidad correntina también tuvo un lugar destacado, con la presencia de la gastronomía típica local y la tradicional competencia de mbaipy, una de las expresiones gastronómicas características de la provincia.