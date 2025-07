Boca Unidos debutó en la Copa de la Liga con una goleada

En la continuidad de la segunda fecha de la Copa de la Liga, este sábado Boca Unidos debutó con una goleada, también ganaron con amplitud Talleres y Barrio Quilmes, en tanto que Cambá Cuá empató frente a Sportivo.

Por el grupo D, Boca Unidos tuvo un auspicioso debut y venció a Yaguareté 4 a 0.

Los goles del conjunto Aurirrojo fueron marcados por Marcos Fissore, Ronald Sánchez, Thiago Acevedo y Tomás Piza.

La fecha en este grupo se completará el miércoles 16 cuando se enfrenten Soberanía y Mandiyú, dos equipos que ganaron en la primera jornada.

Por su parte, Barrio Quilmes venció a Robinson 3 a 0 y quedó como líder en la zona E con puntaje ideal en dos presentaciones.

Los goles del cotejo fueron marcados por Roberto Urresti, Ángel Quintana y Hernán Maidana.

El miércoles 16, en cancha de Ferroviario, se medirán Rivadavia y Huracán. El Rojinegro buscará su segundo triunfo y el Azulgrana su primera victoria en el certamen.

El grupo C tuvo acción completa por la segunda fecha. Talleres le ganó a Villa Raquel 4 a 1 en lo que fue su debut en la competencia.

Los goles del equipo portuario fueron marcados por Facundo Scarzzini, Claudio Palomo, Franco Morinigo y Mauricio Machuca. Sobre el final del cotejo, José Escalante logró el descuento para Villa Raquel.

En tanto que Sportivo y Cambá Cuá igualaron sin abrir el marcador y eso le permitió al conjunto Rojo quedar como único puntero con 4 unidades en la zona C.

Adelanto por robo

La actividad que se desarrolló en cancha de Ferroviario este sábado debió adelantarse por un robo que sufrió la entidad ubicada en el barrio San Benito.

La inseguridad llegó otra vez al club Ferroviario y esta vez le robaron los cables de una de las torres de iluminación.

Esta situación obligó a la Liga Correntina de Fútbol a adelantar los horarios de los partidos previstos en esa cancha, por eso la jornada comenzó a las 15 y no a las 17 estaba previsto originalmente.

En el club verdolaga jugaron Villa Raquel - Talleres y Yaguareté - Boca Unidos.

Lo que viene

La segunda fecha de la Copa de la Liga, torneo de primera división que reúne a equipos de la A y la B en la capital correntina se completará el miércoles 16 con esta programación:

Cancha de Ferroviario: 17.00 Rivadavia vs. Huracán (Grupo E) y 19.00 Ferroviario vs. Empedrado (Grupo B).

Cancha de Libertad: 19.00 Soberanía vs. Mandiyú (Grupo D).