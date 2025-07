Argentina quiere volver al triunfo en el cruce frente a Bolivia

La selección Argentina recibirá este martes a Bolivia con la intención de volver a la senda del triunfo en el marco de la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental desde las 21, con el arbitraje del peruano Kevin Ortega.

Argentina, que se mantiene como único líder en soledad, no quiere relajarse y buscará volver al triunfo tras dos encuentros, en los que cosechó una derrota ante Colombia y un empate frente a Venezuela, ambos en condición de visitante.

Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni volverá a apostar por Gerónimo Rulli, quien ocupará nuevamente el arco nacional por el suspendido Emiliano “Dibu” Martínez.

En lo que respecta a defensa, no todo es tan claro, ya que mantiene la incógnita entre Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, lo que si es una certeza es que volverá al equipo Cristian “Cuti” Romero tras cumplir una fecha de suspensión, pero no lo hará solo, ya que con él daría el presente Lisandro Martínez, con quien consolidó la zaga central. Nicolás Tagliafico estará en el carril izquierdo.

En el mediocampo, persiste la duda en Alexis Mac Allister, el jugador de Liverpool mejoró notablemente su condición física y podría meterse en el equipo inicial. Caso contrario, su lugar se lo disputan Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso. El resto de los interpretes sale de memoria: Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

En cuanto a la ofensiva, Scaloni tiene decidido volver a utilizar a Lionel Messi y Julián Álvarez, aunque también podría sumarse Lautaro Martínez para conformar un tridente, sino otra opción es el ingreso de Thiago Almada, quien reforzaría al mediocampo.

Por su parte, Bolivia viene envalentonado tras obtener tres triunfos al hilo, ya que venció a Venezuela (4-0), Chile (2-1) y Colombia (1-0). Estos resultados le permitieron escalar hasta la sexta posición, lo cual le permite hoy estar puesto de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo.

Probables formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Sagredo; Robson Tome, Gabriel Villamil, Jeyson Chura; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz y Ramiro Vaca. DT: Oscar Villegas.

Otros partidos

La décima fecha se jugará en forma completa este martes. El primer partido de la jornada lo protagonizarán Colombia y Chile desde las 17.30. También jugarán Paraguay - Venezuela (20;00), Uruguay - Ecuador (20;30) y Brasil - Ecuador (21;45).