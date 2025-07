Regatas perdió en el inicio de su primera gira de la temporada

El Club de Regatas Corrientes emprendió su primera salida a la ruta en la temporada 2024/25 este lunes por la noche visitó a Olímpico de La Banda en el estadio Vicente Rosales, con transmisión en vivo de Basquetpass. Los jueces para el duelo serán Oscar Brítez, Jorge Chávez y Fabio Alaniz.

El elenco dirigido por Adrián Capelli sacó claras diferencias en la primera mitad con brechas de casi 20 puntos promediando el tramo con goleo repartido vía Morales (13), Aliende (12) y Franca (11).

En el complemento apareció el interno Joao Franca en un pasaje prácticamente indefendible, pero Regatas tuvo en Elías y Giletto las llaves para ponerse a tiro a falta de 11". En la última bola, el remero tuvo la chance de igualar, pero Olímpico se quedó con trabajada victoria.

La gira de Regatas seguirá el miércoles 16 cuando visite a Quimsa en la capital santiagueña y concluirá el miércoles 18 en La Rioja frente a Riachuelo.

En el equipo correntino seguirá ausente Fabián Ramírez Barrios que sufrió una fractura en el dedo índice de su mano izquierda, lesión que le impidió estar en el debut.

“Ahora viene la primer gira, y una de las más difíciles, con un viaje largo. Como siempre digo, no hay que poner excusas. Son 38 fechas, hay que jugar con todos en todos lados, así que estamos preparados y vamos a ir por todo”, comentó el entrenador Fernando Calvi.

La temporada para Regatas comenzó el pasado viernes cuando venció como local a Instituto de Córdoba 82 a 77 y previamente se quedó con el Torneo Interligas.

El Negro bandeño perdió en sus dos primeras presentaciones. Cayó contra Instituto 99 a 73 y con Independiente de Oliva 104 a 72, en los dos casos como visitante.

“Fue un arranque lindo para mí. Veníamos a del Interligas a hacerlo bien, y nosotros queremos competir en La Liga y este era uno de los rivales que a priori iba a estar arriba, así que era una buena medida para nosotros. No solo en lo basquetbolístico, también para el el equipo en sí”, sostuvo Calvi sobre el triunfo en Corrientes sobre Instituto.

“Había que ver como se disimulaba y afrontaba la ausencia de Fabián. Todos sabían que iban a tener que dar un paso al frente, dar un poco más y la verdad que todos lo hicieron bien, lo que fue una clara muestra del equipo que tenemos”, agregó.

“Siento que la mayor parte del partido dominamos el juego nosotros. No el ritmo, porque se jugó bastante al ritmo que querían ellos, pero sí el trámite del partido. Yo creo que lo tuvimos nosotros. Nos queríamos medir con ellos y lo hicimos bien, así que estamos contentos”, sostuvo Calvi.