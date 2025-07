Tigre le dio otro golpe a Boca en el debut de Gagó como DT

El debut de Fernando Gago en Boca no fue el esperado por los hinchas de Boca. Tigre goleó al Xeneize por 3-0 en el marco de la fecha 18 de la Liga Profesional 2024 gracias a un tanto polémico de Nehuén Paz y posteriores goles de Agustín Cardozo y Sebastián Medina.

Con la novedad de los regresos de referentes como Sergio Romero y Marcos Rojo, además del cambio de esquema y de posición para Miguel Merentiel, el Xeneize no logró hacer pie durante los primero minutos de juego en Victoria.

Boca tuvo varios errores que Tigre no pudo capitalizar en ocasiones de peligro. Sin embargo, a los 26 minutos, tras de un córner desde la izquierda, la pelota le quedó Nehuén Paz, quien remató y se vio beneficiado por un desvío en Rojo que permitió que el primer tanto del partido.

Allí se instaló la primera polémica del encuentro porque antes del disparo, el balón impactó en la mano tanto del defensor del Matador como de su compañero Ramón Arias. Luego de varios minutos en las que el VAR revisó la situación y finalmente convalidó el gol.

Los 45 minutos restantes mostraron una faceta diferente del equipo de Gago que tuvo el dominio del balón e hizo lucir al arquero Felipe Zenobio producto de dos oportunidades de Brian Aguirre y Edinson Cavani. El juego volcado totalmente en ataque y la falta de contundencia de Boca fue aprovechada por Tigre que dio las estocadas finales en los últimos instantes del cotejo.

Primero por medio del capitán Agustín Cardozo que empujó la pelota después de un cabezazo de Armoa y, ya en sobre el tiempo de descuento, mediante un remate potente de Sebastián Medina.

Mientras el Matador logró salir de la última posición de la tabla anual -aunque más tranquilo por la quita de los descensos-, Boca deberá reponerse del golpe en Victoria para el próximo miércoles, día en el que enfrentará a Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina, una de las pocas vías de acceso que le quedan para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.