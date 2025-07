Podio correntino en el Campeonato Argentino de Remo

El remero correntino Tomás Romero cerró el año competitivo con el subcampeonato en la categoría Sub 23 en el marco del Campeonato Argentino realizado desde el jueves al sábado pasado en la pista nacional de Tigre.

Este sábado, día de finales, la competencia en Sub 23 acaparó la atención del público ya que entre los participantes estaba el integrante de la selección argentina Santiago Dandrea (representando al histórico Buenos Aires Rowing Club) que en agosto participó del mundial de la categoría en Canadá. Además en la grilla también estaba Matías Arana, ex integrante de la selección argentina universitaria que participó del mundial disputado en China el año pasado, en representación del club Náutico Mar del Plata.

En el inicio de la carrera final rápidamente Dandrea, Arana y Romero se desprendieron de los otros tres competidores en una secuencia que desde los 500 metros a los 1000 marcó la leve toma de posición del representante del Buenos Aires Rowing, seguido por el correntino Romero.

Desde allí hasta el final la carrera se consolidó y las distancias se fueron acrecentando con el segundo lote, para un final de tan solo siete segundos entre Dandrea y Romero, y la misma diferencia de tiempo con el tercero Arana.

En esos últimos 500 metros el comentario de la afición era de sorpresa ante la aparición en esa ubicación del correntino Romero, actualmente representando al club Tupá de Santa Fe, dejando atrás a Arana y los demás competidores de reconocida trayectoria en la categoría.

Tras el sonido característico de la llegada de cada competidor, la alegría de quienes acompañaban a Romero (familiares y compañeros de equipo) se desató.

Lograr el segundo puesto en el CAR 2024 ante el nivel de los participantes fue muy importante, en un año en el que debió sortear el cambio de club y ciudad, la adaptación en el marco de un deporte totalmente amateur.

El Campeonato

Para llegar a esa instancia Tomás Romero debió sortear el repechaje del jueves, competencia en la que tuvo que participar por una fallida instancia de la eliminatoria.

Es que un desentendimiento con los jueces de largada derivaron en la tercera posición en la eliminatoria, carrera que habilitaba el pase directo a la final solamente al que salía primero. Romero terminó tercero en esa prueba del jueves a la mañana y debió competir en el repechaje al mediodía. Fue allí donde consiguió el segundo puesto y el pase a la final; esta carrera fue ganada por el marplatense Matías Arana

Participaciones

Esta es la cuarta participación de Tomás Romero en los Campeonatos Argentinos, obteniendo en 2021 y 2022 el primer puesto en doble Intermedio con Matías Leconte, y en 2022 también en single Intermedio.