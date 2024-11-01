La Generación Dorada se reencuentra después de 20 años

La Generación Dorada del básquet argentino se reunirá nuevamente a 20 años de haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Será este sábado 2 de noviembre en el Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires.

Leyendas como Manu Ginóbili, Luis Scola, Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Carlos Delfino, entre otros, estarán presentes para compartir historias y momentos con los asistentes.

El evento central dará inicio a las 20.30 y se podrá seguir por la señal de ESPN.

Los ídolos de aquel equipo enfrentarán a un grupo de invitados especiales y, junto con espectáculos de música y sorpresas, celebrarán su legado deportivo.

Uno de los momentos más esperados será un torneo 3x3, en el que ocho equipos formados por miembros del público e influencers competirán en la cancha. Este torneo busca revivir el espíritu competitivo del básquet y rendir tributo a aquellos jugadores que llevaron a Argentina a la cima del deporte internacional.

Además del torneo, el evento será una gran fiesta deportiva, con actividades para todas las edades. Habrá entretenimiento en vivo, un museo conmemorativo de la Generación Dorada y experiencias de gaming inspiradas en la NBA que completarán la jornada.

Los protagonistas de aquella victoria histórica, entre ellos Fabricio Oberto, Leonardo Gutiérrez, Andrés Nocioni, Hugo Sconochini, Alejandro Montecchia, Pepe Sánchez, Carlos Delfino, Rubén Wolkowyski, Walter Herrmann y Gabriel Fernández, junto a su entrenador Rubén Magnano, estarán en este emotivo reencuentro para celebrar uno de los logros más significativos del deporte argentino.



