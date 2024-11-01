Regatas venció a Unión y cortó una racha de cuatro derrotas

Una necesaria y clara victoria consiguió Regatas Corrientes en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. Este viernes, superó como local a Unión de Santa Fe por 88 a 73 y cortó una racha cuatro derrotas consecutivas.

La vuelta al triunfo, con una buena producción colectiva, llegó en la previa a una nueva edición del clásico correntino que se jugará este domingo en el estadio José Jorge Contte desde las 20.10.

Fabián Ramírez Barrios y Charles Thomas, con 17 puntos cada uno, fueron los goleadores de Regatas (2-4) que también contó con la buena producción de James Reese (16).

En Unión (4-4), que perdió los tres partidos que disputó en la gira por Corrientes y Formosa, su máximo anotador resultó Randy Bell con 21 puntos.

Regatas impuso su ofensiva en el inicio del partido frente a Unión de Santa Fe. Charles Thomas fue desequilibrante en el juego interior para anotar y descargar juego, además también llegaron los triples (4 en el cuarto) con diferentes protagonistas para tomar una renta de 10 puntos (23-13)

De la mano de Alejando Konsztadt, Unión corrigió su ataque y pudo descontar y llegar 6 puntos abajo en el final del primer cuarto (25-19).

La ofensiva de Regatas siguió fluyendo en el segundo cuarto. Lastimó desde el poste bajo con Thomas, mantuvo la efectividad en los tiros a distancia y fue desequilibrante Tobías Franchela para distanciarse por 13 puntos (45-32).

Algunas perdidas le dieron puntos fáciles a Unión que aprovechó la desatención en el rival para descontar (48-39) al concluir el segundo capítulo.

Con una buena defensa, Regatas mantuvo el control del encuentro en el inicio de los terceros 10 minutos. En al ataque, apareció Fabián Ramírez y el equipo correntino se adelantó por 19 (63 a 44).

El último capítulo comenzó con Regatas adelante en el marcador 68 a 54.

En la recta final, hubo intercambio de puntos dentro de un desarrollo con mucho vértigo. Daniel Hure mantuvo la ilusión en la visita por algunos minutos, pero cuando el local impuso el ritmo (lo bajó) y controló su ataque consiguió la máxima ventaja del juego (23) para asegurar el triunfo.

Ahora, la agenda de Regatas indica que este domingo recibirá a San Martín en otra edición del clásico correntino en la Liga Nacional.