La Copa de la Liga tiene su cuadro definido para la etapa final

La Copa de la Liga, el segundo torneo de la temporada para los equipos de primera división en el fútbol capitalino, tiene definido su cuadro para la segunda etapa.

Concluyó la ronda de grupos y Robinson, que venció a Huracán 1 a 0, fue el último equipo en clasificar y así quedaron definidos los 16 equipos que continúan en la lucha por el título de los 25 que arrancaron el torneo.

Barrio Quilmes fue el mejor de la primera fase al ganar los 4 partidos que disputó. En el segundo lugar se ubicó Ferroviario y tercero resultó Doctor Montaña, con 10 unidades cada uno, pero el Verdolaga terminó con mejor diferencia de gol.

Para armar el cuadro final, con cuatro etapa para determinar el campeón, se tuvo en cuenta una tabla general con los puntos que cada equipo logró en los cinco grupos que se disputaron.

Durante la primera ronda eliminatoria estará el derby entre Boca Unidos y Cambá Cuá, mientras que el clásico entre Boca Unidos y Mandiyú se puede dar en semifinales.

Las instancias de octavos, cuartos, semifinal y final serán a un partido. Si al finalizar los 90 minutos, el marcador termina empatado se recurrirán los tiros desde el punto del penal para establecer un ganador.

En la parte alta del cuadro, por los octavos de final, se medirán Barrio Quilmes - Robinson y Boca Unidos - Cambá Cuá. Los ganadores se medirán en cuartos de final.

Por el mismo lado, vienen Ferroviario - Libertad y Mandiyú - Rivadavia.

De ganar sus respectivos cruces de octavos y cuartos, Boca Unidos y Mandiyú se verán las caras en las semifinales.

En la parte baja del cuadro quedaron Sacachispas - Talleres y Curupay - Independiente. Mientras que por el otro lado vienen Doctor Montaña - Empedrado y Lipton Mburucuyá.