Nordeste ganó el Seven de Rafaela

En su preparación, camino al Seven de la República, el seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste ganó el tradicional Seven de Rafaela. El premio mayor en el certamen de clubes se llevó Atlético Rosario, en tanto que Taraguy se quedó con la Copa de Plata.

El Seven de la Ciudad de Rafaela tuvo una gran competitividad con la participación de 21 clubes, y el retorno de la competencia de seleccionados de uniones.

Nordeste viajó hasta Rafaela con dos equipos bajo la conducción de Maximiliano Freschi con la clara intención de darle rodaje a todos los jugadores que están preseleccionados de cara al Seven de la República.

En el certamen de rugby reducido reservado para selecciones en la ciudad santafesina participaron, además de Nordeste, Rosario, Misiones y Córdoba.

Nordeste Verde le ganó el partido decisivo a Córdoba 14 a 7 para llevarse el título.

El plantel de Nordeste en Rafaela estuvo compuesto por 22 jugadores. La nómina estuvo compuesta por José Álvarez, Ignacio Baiter, Kalim Burli, Lucas Cerain, Nicolás Colussi, Carlos Dansey, Gino Deminceli, Tiziano Fernández, Mateo Fiat, Bruno Gasparini, Ignacio González, Fernando Matilla, Ignacio Meabe, Santiago Meabe, Juan Martín Meabe, Santiago Muñoz, Galo Oviedo, Felipe Retamozo, Valentino Salto, Franco Sánchez, Camilo Schanton y Julián Vilota.

Plata para Taraguy

La edición 49° del tradicional Seven a Side Ciudad de Rafaela que tuvo como responsable al Círculo Rafaelino de Rugby tuvo como protagonistas a los tres clubes de Corrientes.

Taraguy se quedó con la Copa de Plata al superar en la final a Sixty 29 a 7.

El conjunto Cuervo disputó los cuartos de final donde fue superado por Atlético Rosario 21 a 12. Ese resultado dejó al equipo correntino en la lucha por la Copa de Plata que levantó al imponerse en el duelo contra Sixty.

Por su parte, Aranduroga perdió la definición de la Copa de Bronce frente CRAI B 19 a 14.

Del torneo en Rafaela también participó San Patricio pero no clasificó a las instancias decisivas de las diferentes copas.

Llega el Súper Seven

La 30º edición del Súper Seven - Copa de Oro Vicente Roselló se jugará el 16 y de 17 de noviembre en las instalaciones del Taraguy Rugby Club.

Para el evento ya están confirmada la presencia de Duendes Rosario, equipo campeón del 2023. También llegará Regatas Bella Vista (Buenos Aires), presente en todas las ediciones del torneo, además de clubes de Mar del Plata, Salta, Tucumán y de los principales de la Unión de Rugby del Nordeste.