Se concretó la XI edición del Encuentro Pilú Gómez

Bajo el lema “Por mas Pilú Gómez", Alvear, la entidad del barrio Aldana vivió una fiesta, en la que se rindió tributo a su máximo ídolo.

La XI edición del Encuentro Regional de minibásquetbol Pilú Gómez se disputó este fin de semana.

Durante el acto central, se se le entregó el título honorífico de Mérito al Ciudadano post mortem a Pilú Gomez y se entregó una copia de la declaración de interés municipal del certamen.

El acto, que coincidió con la culminación del torneo de minibasquet, contó con la presencia del presidente del Club Alvear, César Gómez, e integrantes de la comisión directiva, el titular del Concejo Deliberante Marcos Amarilla y la concejal Rocío Báez.

También estuvieron los hijos del basquetbolista, Pedro y Javier Gómez, y de su nieta Luciana Gómez, destacada nadadora de la provincia.

El Encuentro contó con la presencia de varios equipos que generó la participación de un centenar de niños de hasta doce años de edad.