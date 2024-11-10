Mandiyú y Defensores disputan un partido clave

La zona 8 de la Región Litoral Norte tendrá este domingo un juego clave. Es el que sostendrán el Deportivo Mandiyú y Defensores de San Roque. Si hay un ganador, se definirá el primer lugar del grupo, caso contrario habrá que esperar hasta la última jornada para definir la clasificación.

Mandiyú (5 puntos) y Defensores (3) jugarán en cancha de Huracán Corrientes, este domingo desde las 17 con el arbitraje del chaqueño Juan Gabriel Hernández.

El partido corresponde a la quinta fecha donde Sportivo Santa Lucía (2) quedará libre.

Se trata de un duelo directo por un lugar en la próxima ronda. El que gane se quedará con el primer puesto de la zona y avanzará a la tercera ronda. Si hay un empate, la clasificación se definirá en la sexta fecha cuando Defensores reciba a Sportivo Santa Lucía y Mandiyú quede libre.

En la primera rueda, Mandiyú goleó como visitante a Defensores por 4 a 0.

Para el trascendental partido, el entrenador de Mandiyú, Walter Zacarías, probó con una variante con respecto al último encuentro y fue el ingreso del delantero paraguayo Junior Sánchez Núñez en lugar de Guillermo Barreto, afectado por una sobre carga muscular.

Por lo tanto, la formación titular de Mandiyú para este domingo sería con José Aquino; Maximiliano Núñez, José Sánchez, Johan Báez y Hernán Valenzuela; Gonzalo González, Facundo Tello, Gustavo Ojeda y Alejandro Ramírez; Julio Sena y Junior Sánchez Núñez.

Zona 7

La quinta fecha de la zona 7 de la Región Litoral Norte se disputará este domingo, los dos partidos comenzarán a las 17.

Huracán de Goya recibirá a San Lorenzo de Monte Caseros y Belgrano de Curuzú Cuatiá será local de Santa Lucía Football Club.

Cumplidas cuatro de las seis fechas previstas, San Lorenzo lidera el grupo con 9 puntos. Después se ubican Belgrano con 7, Huracán con 4 y Santa Lucía FC con 3.

Los dos primeros avanzarán en el certamen. El primero clasificará a la tercera ronda. El segundo se asegura un lugar en la segunda ronda, pero también podría acceder de forma directa a la tercera.