El correntino Meza abrió la goleada de River sobre Barracas

Con Franco Mastantuono como la figura y con un gol del correntino Maxi Meza, River goleó por 3 a 0 a Barracas Central como local por la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional y se ubica a seis unidades de Vélez (juega este lunes) y Huracán, los líderes del campeonato.

Los goles de River llegaron en el segundo tiempo. Maximiliano Meza, de cabeza, abrió la cuenta y después llegaron los tantos de Miguel Borja y Paulo Díaz.

River empujó constantemente pero se topó con un arquero rival Marcelo Miño muy bien posicionado, ya que le tapó a Facundo Colidio lo que pudo haber sido el 1 a 0 dentro del área chica con un manotazo despierto de reflejos ante una defensa visitante con errores en la marca.

El local persistió con el dominio, con juego por las bandas con Santiago Simón y Meza, los delanteros estuvieron muy activos y pisaron el área con balón en los pies, sin tener el último toque para definir.

Ya para el segundo tiempo, Barracas salió renovado y se animó a romper la defensa y el mediocampo de River y alcanzó el área para molestar a Franco Armani, pero la falta de gente en ataque le restó peso a las intenciones del Guapo a la hora de querer lastimarlo.

Pero para los 23 minutos, River se puso en ventaja después de un centro magistral de Franco Mastantuono que cayó dentro del área chica y directo a la cabeza de Meza para que el ex Independiente convirtiera en el primer palo el 1 a 0 del conjunto local ante un complicado rival.

Nuevamente Mastantuono, la gran figura que ingresó desde el banco, recibió una pelota en el área, la perdió con la defensa pero la recuperó y asistió al colombiano Borja, quien de cabeza por el segundo palo convirtió el 2 a 0 de River a los 30 minutos del segundo tiempo.

Ya para el final del partido, Borja tuvo el 3 a 0 en sus pies de nuevo, pero el colombiano estaba adelantado y el tanto fue anulado. Sin embargo, el chileno Díaz, minutos más tarde, llegó por detrás de todos y con un derechazo que se escurrió por las manos del arquero Miño puso la golkeada a los 41 minutos del complemento.

