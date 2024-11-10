¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Con un triple en el último segundo, Regatas ganó en Formosa

El equipo correntino logró su primera victoria como visitante. Superó a La Unión 79 a 76 con una conversión de Nicolás Aguirre.

Por El Litoral

Domingo, 10 de noviembre de 2024 a las 21:57
Gentileza La Unión

Regatas Corrientes consiguió su primera victoria como visitante de la temporada y lo hizo de manera agónica con el último tiro del partido. Este domingo, en el estadio Cincuentenario de Formosa, superó a La Unión 79 a 76 en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol.

En el equipo correntino, que terminó con 23 pérdidas, se destacó Fabián Ramírez Barrios con 17 puntos y 14 rebotes, mientras que Andrés Jaime y Charles Thomas aportaron 11 puntos cada uno. Claro que el héroe de la noche fue Nicolás Penka Aguirre (11) porque fue autor del triple de la victoria.

El primer cuarto comenzó con minis rachas parar terminar con desarrollo parejo que favoreció a La Unión 23 a 22. Regatas se adelantó 7 a 2, pero el local reaccionó y pasó a ganar 10 a 7. El equipo correntino mostró varios caminos para llegar al gol, en tanto que los formoseños dependieron de sus foráneos Demarco Owens (24 puntos) y Romeao Ferguson (15).

Los segundos 10 minutos comenzaron con un pequeño bache en la ofensiva pero después los protagonistas recuperaron efectividad. En Regatas creció la figura de Fabián Ramírez Barrios con puntos y rebotes  para que su equipo llegue al descanso largo 43 a 42 arriba en el marcador.

La paridad se rompió en el tercer cuarto. La Unión sacó una diferencia de 13 puntos (63 a 50). Regatas se cargó rápidamente de faltas, aumentó el número de pérdidas y bajó la efectividad. El equipo formoseño aprovechó al máximo las facilidades que le dio el rival y se hizo dueño del juego, hasta que llegaron los triples que marcaron la remontada del equipo correntino (64 a 61 concluyó el capítulo).

La irregularidad se mantuvo en el cuarto final, Regatas pasó a ganar 72 a 70 con las conversiones de Charles Thomas y Andrés Jaime, pero La Unión retomó el control del marcador con Jeremías Sandrini y Ferguson. Owens sumó un libre y el marcador quedó 78 a 76 con 9 segundos por jugar.

La definición fue de película. Iván Gramajo tomó un tiro forzado de tres puntos que fue sin efectividad. Thomas luchó el rebote frente a dos rivales y la pelota la tomó Penka Aguirre, a unos 8 metros del aro, casi sin acomodarse y sobre el sector derecho realizó su tiro que pasó por el aro y por la red para darle tres puntos y la victoria a Regatas.

Ahora Regatas (4 triunfos y 4 derrotas) tendrá más de tres semanas de descanso y el lunes 2 de diciembre recibirá la visita de Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

 

 

