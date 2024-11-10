¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LIGA PROFESIONAL

Zenón marcó un gol en el triunfo de Boca sobre Sarmiento

El Xeneize triunfó 2 a 0 y consiguió su primer triunfo como visitante después de 6 meses.

Por El Litoral

Domingo, 10 de noviembre de 2024 a las 23:24

Después de seis meses, Boca Juniors volvió a ganar como visitante en el fútbol argentino. Por la fecha 22 de la Liga Profesional, el equipo que conduce Fernando Gago superó a Sarmiento en Junín 2 a 0.

Miguel Merentiel y el goyano Kevin Zenón fueron los responsables de haber roto el empate sin goles entre Boca y Sarmiento en Junín, por la fecha 22 de la Liga Profesional. La Bestia marcó el 1-0 a los 30 minutos del segundo tiempo, mientras que el ex-Unión selló el triunfo por 2-0 con una sólida definición individual.

En el primer tiempo, la producción de Boca fue floja y Sarmiento tuvo las mejores chances de adelantarse en el marcador, incluso con un gol que luego fue anulado por posición adelantada a instancias del VAR.

Merentiel abrió el partido en último tramo del partido.  A los 31 minutos del complemento, tras una sutil asistencia de Edinson Cavani de espaldas, el ex-Defensa y Justicia se perfiló hacia su derecha y sacó un remate colocado al palo izquierdo del golero del equipo de Martín Funes.

El gol de Zenón cerró una buena jugada colectiva de Boca a los 47 del segundo tiempo.

Durante la jornada del domingo, Talleres venció como visitante a Godoy Cruz 1 a 0, Central Córdoba y Estudiantes igualaron en 1 y Racing, que sigue de cerca a los punteros, superó a Independiente Rivadavia 2 a 1.

 

