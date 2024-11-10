River recibe a Barracas Central y Boca visita a Sarmiento

La jornada de domingo de la Liga Profesional de Fútbol contempla las presentaciones de River, Boca y Racing en la continuidad de la fecha 22.

River Plate se enfrentará a Barracas Central, en Núñez, con la intención de sumar un triunfo más para concretar un segundo partido con un resultado favorable.

El compromiso se realizará en el estadio Monumental desde las 17:15 y contará con el arbitraje de Fernando Echenique.

River llega a este partido luego de vencer 3-2 a Instituto en Alta Córdoba y acumula 33 puntos y ahora recibé al último de las posiciones.

Para este encuentro, el director técnico Marcelo Daniel Gallardo contará con dos bajas sensibles en el carril izquierdo: Marcos Acuña que se encuentra en recuperación por su desgarro en el isquiotibial izquierdo, y Enzo Díaz que posee una hernia inguinal.

Por eso, Milton Casco estará dentro de los 11 iniciales, en la posición de lateral izquierdo.

Por su parte, Boca Juniors se enfrentará este domingo a Sarmiento, en Junín, con la intención de sumar un triunfo urgente que concrete un segundo partido con un resultado favorable.

El compromiso se realizará en el estadio Eva Perón desde las 21:30 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Para este partido, Fernando Gago no incluyó en la lista de convocados al chileno Gary Medel. La otra novedad es el retorno del goyano Kevin Zenón, que vuelve tras su lesión, y de Jabes Saralegui, quien había quedado afuera contra Godoy Cruz. El ex-Unión pelea por un lugar entre los 11, mientras que el juvenil es una de las alternativas que baraja Gago para refrescar el mediocampo.

Mientras que Racing Club se enfrentará a Independiente de Rivadavia, en Avellaneda, con la intención de continuar con su racha de victorias en el certamen local.

El compromiso se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón desde las 19:30 y contará con el arbitraje de Jorge Baliño.

La jornada del domingo comenzará a las 16 con el encuentro entre Central Córdoba y Estudiantes en Santiago del Estero y también contempla el partido en Mendoza entre Godoy Cruz y Talleres desde las 19.15.