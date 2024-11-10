La F3 Entrerriana tiene a dos correntinos en la lucha por el título

El Gran Premio Coronación de la Fórmula 3 Entrerriana se disputará el sábado 16 y el domingo 17 en el autódromo de Concepción del Uruguay con dos correntinos como principales candidatos al título.

Después del paso de la categoría por Paraná, el nuevo líder del campeonato 2024 es el esquinense Benjamín Traverso, mientras que en el segundo lugar quedó el goyano Ignacio Vilas.

La séptima presentación, con dos finales (fecha 13 y fecha 14), se disputó en el circuito del Club de Volantes Entrerrianos. Traverso, de solo 16 años, ganó las dos carreras y se convirtió en el nuevo puntero del campeonato, mientras que Vilas sumó un segundo puesto y está en la misma ubicación del campeonato.

“Fue mi primera victoria en la disciplina de autos. Se nos dio, ganamos las dos carreras del fin de semana y pasamos a estar punteros. Es una sorpresa increíble para nosotros, y es el resultado de todo el grupo humano que hay atrás y de un auto muy bueno que estuvo a la altura”, sostuvo Traverso que corre para el equipo Jusio Competición.

El esquinense ganó dos carreras, las de Paraná, a lo largo de la temporada, consiguió 3 poles y logró subir 4 veces al podio.

Las buenas actuaciones en el automovilismo entrerriano le permitieron a Traverso recibirá una invitación para estar en la Fórmula 3 Metropolitana. “La invitación está, y estamos haciendo lo posible por estar ahí. Por ahora, mi cabeza está en la final de la Fórmula 3 Entrerriana que va a ser en Concepción. Somos cinco pilotos con chances de ser campeones, va a estar para alquilar balcones”, sostuvo.

En Paraná, Vilas (25 años) fue séptimo en la primera final y quedó segundo en la carrea del domingo 27 de octubre para también quedar segundo en el campeonato.

El goyano forma parte del Grinovero Team, se impuso en una final de la presente temporada, consiguió dos poles y subió tres veces al podio.

La victoria de Vilas se dio en Concordia en el marco de la quinta fecha. El goyano ganó la primera final de ese fin de semana. “Está todo muy parejo, creo que si el campeonato se va a definir en la última fecha”, había adelantado Vilas después del triunfo.

Con los resultados en la capital entrerriana a fines de octubre, Traverso lidera el certamen con 178 puntos, mientras que Vilas quedó en el segundo lugar con 177. Después se ubican Marcio Facello (173), Juan Pablo Leonardelli (166) y Mariano Fornasari (155).

Estos cinco pilotos llegan con posibilidades matemáticas de campeonar al el autódromo de Concepción del Uruguay donde se disputarán dos carreras (15 y 16).