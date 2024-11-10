Regatas busca en Formosa su primera victoria como visitante

La continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) llevó a Regatas Corrientes hasta Formosa donde este domingo se medirá con el local La Unión. El encuentro se jugará en el polideportivo Cincuentenario desde las 21 y será arbitrado por Oscar Brítez, Raúl Sánchez y Maximiliano Cáceres.

Para Regatas (3 triunfos y 4 derrotas) será su último partido del mes y llega en un momento de crecimiento en su producción colectiva, sin embargo representa su primer juego como visitante después de una gira inicial negativa.

El pasado domingo, Regatas se quedó con el clásico frente a San Martín donde impuso las condiciones del juego y dominó de principio a fin. Esa presentación sirvió para ratificar su mejoría que ya había evidenciado en la derrota contra Oberá Tenis Club y el triunfo sobre Unión de Santa Fe, todos los partidos como local.

Regatas había comenzado la temporada liguera 2024/25 con un buen triunfo sobre Instituto, también en Corrientes, y luego sumó tres caídas consecutivas como visitante.

La presentación de este domingo en Formosa, será la primera para el equipo que conduce Fernando Calvi después de las frustrantes presentaciones en La Banda, Santiago del Estero y La Rioja donde perdió los tres partidos que disputó.

En el Fantasma seguirá ausente Federico Elías, quien se encuentra recuperándose de una lumbalgia, lesión que le impidió jugar los últimos tres partidos.

También seguirá como baja, el pivote estadounidense Myles Carter que tuvo que viajar de urgencia a su país, por cuestiones personales, y no hay plazo para su regreso.

La Unión (2-2) inició el torneo con dos caídas en su casa frente a Instituto y Oberá. Sin embargo, se recuperó y consiguió dos victorias en fila, la primera frente Unión en Formosa 90-79, y la última frente a San Martín en Corrientes 96-94.

El plantel que tiene como DT a José Luis Pisani cuenta como referentes a Romeao Ferguson, Federico Harina Martini, Rodrigo Sánchez, Jeremías Sandrini y Demarco Owens.

El encuentro en Formosa será el último que disputará Regatas durante este mes debido a la 2° ventana de los Clasificatorios para la AmeriCup 2025 donde Argentina recibirá el viernes 22 a Venezuela y el lunes 25 a Colombia.

Regatas recién volverá a jugar el lunes 2 de diciembre cuando reciba la visita de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en tanto que el jueves 5 el rival, en el estadio José Jorge Contte será Zárate Basket.