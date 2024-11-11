Lionel Messi llegó a la Argentina para la doble fecha de Eliminatorias

Lionel Messi llegó a la Argentina para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que tendrá la Selección argentina frente a Paraguay y Perú. Tras la eliminación del Inter Miami en octavos de final de la MLS, se espera que la Pulga realice su primer entrenamiento por la tarde con el resto del plantel.

La práctica, que será dirigida por Lionel Scaloni, comenzará a las 18 y podrá contar con unos 20 jugadores, debido a que el resto llegará en la madrugada del martes. Los futbolistas que no estarán son: Nicolás Tagliafico, Alejandro Garnacho, Lautaro Martínez, Nehuen Pérez, Valentín Castellanos y Nicolás Otamendi.

La agenda de la Selección argentina

Lunes 11 de noviembre: 18.00 – Entrenamiento (cerrado)

Martes 12 de noviembre: 18.00 – Entrenamiento (actividad a confirmar)

Miércoles 13 de noviembre: 11.00 – Entrenamiento (cerrado), conferencia de Lionel Scaloni y salida hacia Paraguay.

Jueves 14 de noviembre: 20.30 – Partido ante Paraguay en Asunción. Regreso al país luego del encuentro.

Viernes 15 de noviembre: 11.00 – Entrenamiento (cerrado)

Cuándo juega la Selección argentina contra Paraguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección argentina jugará ante Paraguay por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas el jueves 14 de noviembre a las 20.30 (hora de la Argentina), en Asunción.

Luego, el martes 19, la Albiceleste recibirá a Perú en la Bombonera desde las 21. El equipo de Lionel Scaloni será local en el estadio de Boca debido a los preparativos en el estadio de Monumental para la final de la Copa Libertadores 2024, que será el 30 de noviembre y la protagonizarán Atlético Mineiro y Botafogo.