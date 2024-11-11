Vélez igualó con Deportivo Riestra y es el único líder

Vélez Sarsfield empató 1-1 con Deportivo Riestra, en condición de visitante, en el marco de la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol 2024 y es único líder del torneo con 43 puntos.

En el partido disputado en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, Braian Romero abrió el marcador a los 44 minutos de juego y, en el complemento, Nicolás Caro Torres lo empató a los 20.

Con este resultado, los de Gustavo Quinteros recuperaron el liderazgo del torneo con 43 unidades, uno más que su escolta Huracán. El miércoles 20 de noviembre, desde las 19.15, recibirá a Lanús en el estadio José Amalfitani por la fecha 23 de la Liga Profesional.

Por su parte, el equipo de Cristián Fabbiani quedó con 31 puntos y en la próxima fecha, visitará a Defensa y Justicia el lunes 18 de noviembre a las 19.15 en el estadio Norberto Tomaghello.

Luego de los insólitos y patéticos 30 segundos en los que el influencer Iván Buhajeruk “Spreen” jugó con la camiseta del ´Malevo´ hasta ser reemplazado por Gustavo Fernández, el partido empezó con una pelota parada a favor de Vélez Sarsfield.

En la primera media hora de juego, el ´Fortín´ y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas en un encuentro muy friccionado, sin ocasiones claras para ninguno de los dos.

Sin embargo, Vélez abrió el marcador a los 44 minutos de juego con el tanto de Braian Romero. Tras un desborde de Elías Gómez por la derecha, el lateral ex River intentó meter un centro bajo que terminó siendo interceptado por la mano de Pedro Ramírez ante los ojos del árbitro Luis Lobo Medina que, inmediatamente, sancionó penal.

En el complemento, Deportivo Riestra empezó teniendo las oportunidades más claras en su afán de ir a buscar el empate frente a un Vélez que decidió esperarlo y salirle de contragolpe al ´Malevo´.

A los 20 minutos, el equipo de Cristián Fabbiani empató el partido con el gol de Nicolás Caro Torres. Tras un desborde de Alan Barrionuevo por la izquierda, el defensor metió el pase atrás para que su compañero de zaga defina cruzado de primera y ponga el 1-1.