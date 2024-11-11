Midón se medirá con Vallejo en el Uruguay Open

El tenista correntino Lautaro Midón superó la clasificación y disputará el Uruguay Open, en la ciudad de Montevideo, certamen que pertenece al circuito ATP Challenger con categoría 100.

Midón (20 años) ganó sus dos partidos de la clasificación para meterse en el cuadro principal del torneo uruguayo y repite la producción que mostró en los challenger de Villa María, Córdoba, y Curitiba, Brasil.

En la primera ronda de la qualy, Midón (414 en el ránking de la ATP) superó a su compatriota Tobías Franco (1453) por 6-3 y 6-1.

Mientras que por la segunda ronda, por el pasaje al cuadro principal, consiguió una muy buena victoria frente al también argentino Juan Pablo Paz (362) por 6-2 y 6-0.

El sorteo determinó que en la primera ronda del challenger uruguayo, Midón se enfrente con el paraguayo Daniel Vallejo (227). El partido está programado para este martes, en el segundo turno de la Cancha 1 del Carrasco Lawn Tennis Club.

Son rivales que se conocen de la época de juveniles, los dos nacieron en 2004, dado que dominaron el circuito Cosat durante varios años.

En el plano profesional, registran un cruce. Se enfrentaron durante el 2023 en un M15 en Buenos Aires con triunfo para el correntino 6-3 y 6-4.

El ganador del duelo entre Midón y Vallejo enfrentará en la segunda ronda al vencedor de Federico Coria y el lituano Viluis Gaubas.

El joven tenista correntino ya había superado la clasificación de los challenger de Villa María y Curitiba, pero perdió en la primera ronda del cuadro principal.