Regatas y Colón van por el pasaje a la definición

El Cuadrangular Final de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes vivirá este martes su segunda jornada semifinal con la posibilidad de que Regatas y Colón aseguren sus lugares en la serie decisiva. Mientras que Córdoba y Juventus están obligados a ganar para forzar a un tercer partido.

En el estadio José Jorge Contte, sede de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, desde las 21 se medirán el local y Córdoba, mientras que a continuación, aproximadamente a partir de las 22.30, lo harán Colón y Juventus.

Las series semifinales, al mejor de tres partidos, comenzaron el pasado jueves. Colón venció a Juventus 73 a 51, mientras que Regatas hizo lo propio con Córdoba 79 a 54.

Si bien los dos partidos terminaron con una ventaja amplia, Colón recién pudo desnivelar en el último cuarto gracias a un parcial de 23 a 13, mientras que Regatas se distanció en el cuarto inicial (21 a 4) para después controlar el juego.



