La indirecta de Paredes a Gago en medio de los rumores de su regreso a Boca

Leandro Paredes es jugador de la Roma y tiene contrato con el club italiano hasta junio de 2025. Sin embargo, los hinchas de Boca están ilusionados con su vuelta. En ese sentido, el volante, que está en Argentina con la Selección para los partidos ante Paraguay y Perú por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, habló sobre su posible regreso al Xeneize.

“Vivo mi vida y mi carrera día a día. Obviamente, se habló mucho por el tema que no estaba jugando y demás, pero lo más importante para mí es pensar en mi club. Hasta que estuvo Daniele (De Rossi) estuve muy feliz, ahora cambió el entrenador y veremos qué pasa”, explicó el volante después del entrenamiento de este martes con la Albiceleste, y luego agregó: “No hablé con Fer (Gago), vamos a ver si me llama o no”.

El cambio de DT en la Roma puede complicar la llegada de Leandro Paredes a Boca

Boca tiene la intención de traer a Leandro Paredes para la temporada 2025, y desde el Consejo de Fútbol reconocen que su presente en la Roma no es el ideal. Tras la salida de Daniele De Rossi, para quien había sido un referente en el equipo italiano, el mediocampista argentino perdió protagonismo bajo la dirección de Ivan Juric. Sin embargo, el despido de Juric debido a malos resultados podría cambiar el panorama para Paredes.

El futuro del volante dependerá en gran medida del próximo entrenador que asuma el mando en la Loba. Su contrato finaliza el 30 de junio de 2025, y a partir de enero podrá negociar como jugador libre para unirse a otro equipo en julio.

Cuándo Boca conocerá a sus rivales en el Mundial de Clubes 2025

La FIFA anunció que el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 se hará el jueves 5 de diciembre a las 15 (hora argentina). En esta ceremonia, Boca, River y el Inter Miami de Lionel Messi, entre otros equipos, conocerán a sus rivales en la etapa inicial del torneo que se disputará en Estados Unidos.

En total, habrá 32 equipos que competirán por el título en la primera edición del torneo. Solo resta conocerse qué club que conseguirá el último boleto disponible, que será el ganador de la final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo, ambos de Brasil. El encuentro se jugará el 30 de noviembre en el estadio Monumental de Núñez.