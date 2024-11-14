Midón batalló dos horas pero perdió frente a Federico Coria

En un partido muy equilibrado, Lautaro Midón no pudo contener la reacción de Federico Coria y perdió el juego de segunda ronda en el Uruguay Open, un challenger que se está disputando en Montevideo.

El duelo entre los tenistas argentinos que se disputó este jueves terminó con triunfo de Coria (101 en el ránking de la ATP) sobre Midón (414) por 6-1, 3-6 y 6-4 en 2 horas y 8 minutos de juego.

Después de un arranque errático, el correntino de 20 años mejoró su juego, se llevó el segundo set y en el tercero se adelantó 4 a 2, pero Coria (26 años) ganó cuatro games seguidos y se quedó con el triunfo.

En la primera ronda, Midón, que llegó al cuadro principal desde la clasificación, había superado al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por 6-3 y 6-4.

En el cuadro de dobles, Midón junto al también argentino Juan Manuel La Serna perdieron en el cruce de cuartos de final contra los brasileños Romboli - Zormann por 6-4 y 6-3.