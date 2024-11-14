Vergara compitió en el Panamericano

El14º Panamericano de Kick Boxing WAKO, el torneo más importante de este deporte en el continente, se desarrolló en Santiago de Chile y contó con la participación del correntino Gustavo Vergara.

El evento reunió a más de 2.000 atletas de toda América, en diversas modalidades y categorías y Vergara formó parte del equipo argentino que se presentó en la capital chilena.

El evento se desarrolló en el Estadio Nacional de Chile y fue organizado por la Federación Deportiva Nacional de Kickboxing WAKO Chile, con el respaldo de Panam Sports, Odesur, Caribbean Sports y WAKO, la única organización de kickboxing reconocida por el Comité Olímpico Internacional.

“En mi categoría, competimos ocho atletas. En el primer combate, me enfrenté al peleador local. Logré mantener la ventaja en el marcador, con puntuaciones acumulativas similares a las del estilo olímpico. Sin embargo, en el último round, en una pelea muy reñida, perdí por puntos en una decisión dividida”, relató Vergara.

“Aunque fui eliminado en cuartos de final, me siento satisfecho con mi desempeño y contento por el desarrollo del combate. Más allá del resultado, considero importante todo el proceso de preparación y esfuerzo para representar a Argentina en la categoría de hasta 60 kg.”, agregó.

“El Panamericano marcó el cierre de mi temporada deportiva que comenzó consagrándome campeón profesional en la Batalla del Puente, uno de los eventos más importantes del noreste argentino. Luego, gané el campeonato nacional en la Zona A en Buenos Aires y obtuve la medalla de bronce en el Open Internacional en Corrientes”, comentó.

El momento de agradecer, Vergara destacó el apoyo del Hospital Alemán, “que siempre me ha respaldado, permitiéndome compaginar mi actividad deportiva tanto en el ámbito profesional como en el circuito amateur, siendo parte del seleccionado argentino”, además de otras empresas del medio.

De cara al futuro, señaló que “luego de un breve receso, mi objetivo será prepararme para el Mundial de la disciplina, que se realizará el próximo año en Arabia Saudita. También quiero sumar algunas peleas en el circuito profesional, siempre bajo la guía de Matías Murillo y el Dojo Secutor, ubicado en el barrio de Almagro, en la Capital Federal”.

