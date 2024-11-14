Argentina no pudo mantener la ventaja y perdió frente a Paraguay

La selección Argentina cayó por 2 a 1 ante Paraguay en su visita al estadio Defensores del Chaco en el partido que disputaron este jueves por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El gol para la Albiceleste lo convirtió Lautaro Martínez, a los 11 minutos del primer tiempo, mientras que los tantos para los locales los marcaron Antonio Sanabria, a los 19 minutos del mismo período, y Omar Alderete, al minuto de la segunda mitad.

Con este resultado, los dirigidos por Lionel Scaloni continúan primeros en el clasificatorio a la siguiente Copa del Mundo con 22 puntos, a esperas del partido de Colombia de este viernes, en condición de visitante, ante Uruguay.

Ahora, el conjunto nacional deberá recibir en La Bombonera a Perú por la decimo segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el próximo martes a partir de las 21:00 horas.

En el arranque del cotejo, el cuadro local comenzó mejor, pero pese a los complicados minutos iniciales que vivió Argentina, consiguió abrir rápidamente el marcador.

A los 11 minutos del primer tiempo, Lautaro Martínez le había ganado la carrera a Gustavo Gómez y con una definición cruzada puso el 1 a 0. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada.

Pero llamaron al árbitro brasileño Anderson Daronco desde el VAR para revisar la jugada y el juez decidió validar el tanto argentino, a los 13 minutos de la primera etapa.

No obstante, Paraguay no aflojó el asedio y apenas cinco minutos más tarde, Gustavo Gómez estrelló una pelota en el travesaño. El defensor Gustavo Velázquez metió un centro perfecto para una chilena magistral de Sanabria para el 1 a 1.

A los 38 minutos del primer tiempo, llegó la primera polémica del partido cuando Omar Alderete, quien estaba amonestado, cometió una infracción sobre Lionel Messi y cortó un ataque prometedor, pero el árbitro principal decidió no mostrarle la segunda tarjeta amarilla pese a las quejas de todos los jugadores y cuerpo técnico argentino.

Al minuto de la segunda parte, los paraguayos arrancaron fuerte y el propio Alderete conectó de cabeza un centro desde un tiro libre de Diego Gómez para mandar la pelota al fondo de la red y adelantar a los locales.

Más adelante, a los 24 minutos, en una gran acción colectiva por parte de Argentina, Rodrigo De Paul desaprovechó una gran oportunidad cuando quedó solo frente al guardameta rival y su remate se fue desviado por encima del travesaño.

El 10 del elenco albiceleste estuvo cerca de igualar el encuentro, a los 34 minutos, con un disparo que rebotó en un defensor paraguayo y salió por la línea de fondo, muy cerca del palo derecho.

Finalmente, Argentina no encontró los caminos al gol que le diera la igualdad y Paraguay se llevó tres importantes puntos en su pelea por clasificar al Mundial 2026.

Síntesis

Paraguay 2: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Antonio Sanabria, Miguel Almirón. DT: Gustavo Alfaro.

Argentina 1: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Goles: PT 11m Lautaro Martínez (A) y 19m Antonio Sanabria (P). ST 1m Omar Alderete (P).

Cambios: ST, al inicio Leonardo Balerdi por C. Romero (A); 19m Alejandro Garnacho por Mac Allister (A); 27m Ángel Romero por D. Gómez (P); 27m Isidro Pitta por A. Sanabria (P); 32m Leandro Paredes por E. Fernández (A); 32m Gonzalo Montiel por N. Molina (A); 37m Ramón Sosa por J. Enciso (P); 37m Mathias Villasanti por D. Bobadilla (P); 40m Valentín Castellanos por J. Álvarez (A); 44m Alejandro Romero Gamarra por M. Almirón (P).

Estadio: Estadio Defensores del Chaco, Paraguay. Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Para este viernes

La fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas se completará este viernes con la disputa de dos partidos.

Desde las 21, Uruguay (16 puntos) recibirá a Colombia (19) que en el caso de ganar dará alcance a la Argentina en la cima de las posiciones.

En tanto que a partir de las 22.30, Perú (6) será local de Chile (5), en un duelo donde estarán frente a frente los dos peores equipos de las eliminatorias.