La F3 Entrerriana define su campeón con dos correntinos como protagonistas

El Gran Premio Coronación de la Fórmula 3 Entrerriana se disputará este fin de semana con dos pilotos correntinos como principales candidatos al título.

Benjamín Traverso e Igacio Vilas llegan al último fin de semana liderando las posiciones. El esquinense reúne 178 puntos y el goyano tiene 177.

En el autódromo de Concepción del Uruguay se disputarán dos finales. Este sábado la actividad comenzará a las 8.30 con los entrenamientos. La clasificación dará inicio a las 12.45 y la final de la 15ta. fecha será desde las 17.15.

Mientras que el domingo será la fina de la 16ta. fecha a partir de las 12.30, en tanto que la clasificación será desde las 8.45.

Además de los correntinos, otros tres pilotos tienen posibilidades de llevarse la corona del 2024. Ellos son Marcio Facello (173), Juan Pablo Leonardelli (166) y Mariano Fornasari (155).

“Somos cinco pilotos con chances de ser campeones, va a estar para alquilar balcones”, sostuvo Traverso después de ganar las dos finales disputadas en Paraná que le permitieron pasar al frente del campeonato.

“Se viene haciendo un intenso trabajo, el fin de semana realizamos varias pruebas para llegar técnicamente, para lograr el mejor balance del auto para el fin de semana”, comentó Vilas.

“Las expectativas son altas, llegaremos tranquilos para dar lo mejor y buscar la obtención del título en esta temporada”, agregó el goyano.

