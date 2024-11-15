Los Pumas perdieron contra Irlanda

Los Pumas cayeron ante Irlanda por 22-19 en su segunda presentación en la ventana de noviembre de 2024 en el Aviva Satadium de Dúblín. De esta forma, tras una victoria y una derrota, los dirigidos por Felipe Contepomi cerrarán la gira frente a Francia el próximo viernes 22.

De entrada, el encuentro se condicionó por la amonestación a Matías Moroni por un tackle alto y, aunque los primeros minutos fueron bastantes disputados, a partir de esa acción el dueño de casa comenzó a encontrar con facilidad los espacios en el fondo albiceleste, a través de lo cual rápidamente apoyó por duplicado de la mano de Jack Crowley y Mack Hansen, según el informe que brindó ESPN.

Tras unos minutos de asedio, poco a poco Los Pumas pudieron contrarrestar por momentos la postura dominante de su rival desde el contacto y con avances muy trabajados de varias fases. No obstante, no pudieron conseguir la profundidad necesaria para llegar al try y la vía para puntuar fue el pie de Tomás Albornoz, autor de tres penales.

Sin embargo, y pese a la tarjeta amarilla a Finlay Bealham, Irlanda en líneas generales dominó el primer tiempo y controló la posesión elaborando varias buenas maniobras a base de toques cortos y paciencia para generar huecos en la defensa rival. Así, Joe McCarthy aportó una conquista más, y Crowley se despachó con un drop.

Sobre el final de la primera parte, el seleccionado argentino volvió a reponerse y provocó un entretenido ida y vuelta en el que otra vez hizo figura al fondo local. De esta manera, con todos estos factores mencionados presentes, y el ataque argentino neutralizado, los dirigidos por Andy Farrell se fueron ganando por 22-9 al descanso.

¡Rugby en Disney+!

Todo el rugby se puede disfrutar en vivo y on demand. Disponible en Disney+.

Posteriormente, Los Pumas salieron al complemento con la convicción de mantener lo demostrado antes del entretiempo, lo cual provocó que el desarrollo del partido de un cambio rotundo y se verticalice demasiado. Esto favoreció a la visita, que no tardó en aprovecharlo y llegar al ingoal contrario de la mano de Juan Cruz Mallía.

A su vez, por reiteración de infracciones, Joe McCarthy se fue amonestado y acto seguido Albornoz concretó un penal más. Este fue el mejor momento de los hombres de Felipe Contepomi en el encuentro, porque con mucha autoridad sometió a Irlanda durante una buena cantidad de minutos y lo mantuvo muy lejos de su ingoal.

De cualquier forma, pasado este rato de dominio del combinado nacional, tras el que quedó a tres puntos de igualar la historia, el Trébol volvió a tomar la iniciativa y a acomodarse en campo contrario. No obstante, a diferencia del primer tiempo, ahora Los Pumas, pese a que les costó salir de su mitad de cancha, se mantuvieron impenetrables en defensa.

Esto se sostuvo hasta casi el cierre del partido. En el medio, Francisco Gómez Kodela se fue amonestado a minutos del final. Sin embargo, ya en el tiempo añadido, un último envión del seleccionado argentino le devolvió la ilusión luego de un excelente segundo tiempo en el que no recibió puntos, pero ahora fue la defensa irlandesa la que se lució en el contacto para aguantar el resultado y finalmente llevarse la victoria.