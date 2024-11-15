En Monte Caseros se pone en marcha la definición del Pre Federal

El Centro de Educación Física Nº 3 de Monte Caseros será sede desde este viernes el Cuadrangular Final de la Liga Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes.

El primer partido de la jornada dará inicio a las 20 y será protagonizad por Amad de Goya y Córdoba de Corrientes, mientras que desde las 21.30, el local San Lorenzo jugará frente a San Martín de Curuzú Cuatiá.

La instancia decisiva del certamen seguirá el sábado a partir de las 20, con los cruces entre ganadores y perdedores de la primera jornada, y culminará el domingo 16 desde las 18.30.

Los cuatro equipos que participan de esta fase superaron con éxito la ronda clasificatoria y los cruces de cuartos de final para, además, clasificar a la Liga Federal 2025 que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol.

San Lorenzo perdió un partido a lo largo de la temporada, fue durante la Fase Regular, mientras que en los cuartos de final eliminó a Hércules 2 a 0.

Córdoba, frente a Colón, y San Martín, contra Pingüinos, también ganaron sus cruces eliminatorios 2 a 0, mientras que Amad necesitó de un tercer juego para dejar en el camino a El Tala (2 a 1).

Este viernes, a las 11, se realizará la presentación oficial del Cuadrangular Final en el Salón Dorado de la Municipalidad de Monte Caseros. Estarán presentes el presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (FBPC), Marcelo Quagliozzi, el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, del presidente del Club Atlético San Lorenzo, Juan de la Cruz Robledo, y del máximo exponente del básquet montecasereño, José Manuel Tagle.