El clásico entre Boca Unidos y Cambá Cuá define un lugar en los cuartos de final

El clásico de barrio entre Boca Unidos y Cambá Cuá se destaca de la jornada sabatina por los octavos de final de la Copa de la Liga Correntina de Fútbol.

La programación para este sábado se completa con otros tres encuentros incluyendo la presentación de Barrio Quilmes, el mejor equipo de la fase clasificatoria del certamen reservado para equipos de primera división.

El duelo entre Boca Unidos y Cambá Cuá se jugará desde las 19 en cancha de Sportivo Corrientes. Los dos equipos tuvieron una producción similar en la etapa clasificatoria: sumaron 7 puntos con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

Después de su eliminación en el Federal A, Boca Unidos sumó a varios jugadores de ese plantel para disputar la Copa de la Liga y su producción mejoró.

Por su parte, Barrio Quilmes, el único equipo que ganó los cuatro partidos disputados, se medirá con Robinson en cancha de Libertad desde las 19. Estos equipos compartieron el grupo E y en el partido de la segunda fecha Barrio Quilmes se impuso 3 a 0.

Otro cruce de octavo de final será protagonizado por Lipton y Mburucuyá. Jugarán desde las 17 en cancha de Libertad.

En la etapa de grupos, compartieron la zona A y el equipo del interior se impuso como local al conjunto Azul 3 a 1.

La programación del sábado también contempla el encuentro entre Doctor Montaña y Empedrado en cancha de Sportivo a partir de las 17.

En el caso que los partidos terminen empatados, se recurrirán directamente a los tiros desde el punto de penal para determinar el pasaje a los cuartos de final del torneo que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

Programación

Los partidos previstos para este sábado y domingo en el marco de los octavos de final de la Copa de la Liga son los siguientes:

Cancha de Libertad: 17.00 Lipton - Mburucuyá y 19.00 Barrio Quilmes - Robinson.

Cancha de Sportivo: 17.00 Doctor Montaña - Empedrado y 19.00 Boca Unidos - Cambá Cuá.

Domingo 17

Cancha de Libertad: 17.00 Sacachispas - Talleres y 19.00 Mandiyú - Rivadavia.

