Ignacio Monzón perdió la final de dobles en San Pablo

El tenista correntino Ignacio Monzón, junto a Bautista Vilicich, perdió la final de dobles del Future (M25) de San Pablo, Brasil.

En una final 100% argentina, el título quedó para la dupla conformada por Valentín Basel y Lautaro Falabella que se impuso 6-3 y 6-2 en 1 hora y 46 minutos de juego en el court central del Clube Paineiras Morumby.

Monzón (612 en el ránking de la ATP de dobles) y Vilicich (1093) llegaron a la final después de eliminar a tres parejas brasileras. En primera ronda superaron Eugenio Almeida Junior y Laelson Rodrigues, en cuartos de final vencieron Ryan Augusto dos Santos y Joao Eduardo Schiessl, mientras que en semifinales hicieron lo propio con Enzo Hohlmann y Stephan Noale

Para Monzón fue su cuarta final de dobles en la temporada. Junto a Mateo Del Pino ganó el M25 de Belem (Brasil), con Franco Egea perdió la definición en el M15 de Córdoba y en dupla con Mariano Kestelboim cayó en la final del M15 de Vrhnika (Eslovenia).

A lo largo de su carrera como profesional, Monzón ganó 11 torneos de dobles en la categoría Future.

En el certamen brasileño, Monzón también participó en el cuadro de individuales donde alcanzó la segunda ronda para caer derrotado por el peruano Gonzalo Bueno.

La próxima semana, Monzón (686 en el escalafón de individuales de la ATP) jugará en Argentina. Lo hará en el M15 de Azul, Buenos Aires. El correntino aparece en el segundo lugar de la lista de aceptación que tiene como principal favorito a Iván Guido (477).