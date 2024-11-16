Corrientes quedó octava en los Juegos Nacionales Evita 2024

Tras cinco días de competencia en Mar del Plata, los Juegos Evita 2024 definieron a los campeones nacionales en 36 disciplinas convencionales y adaptadas. La provincia de SantaFe fue la gran ganadora con 96 medallas (38 doradas, 31 plateadas y 27 de bronce), en tanto que Corrientes quedó en el octavo lugar con 52 medallas (22 de oro, 15 de plata y 15 de bronce).

El segundo puesto fue para la provincia de Córdoba que fue la que más medallas conquistó (110) aunque tuvo menos campeones (35) por lo que quedó como escolta con el sistema olímpico de conteo (47 plateadas y 28 de bronce, completaron su cosecha). El podio lo completó Rio Negro con 72 medallas (32 doradas, 22 plateadas y 18 de bronce).

En la competencia de Juveniles, Corrientes logró 14 medallas (5 de oro, 3 de plata y 6 de bronce), mientras que en deportes adaptados la producción llegó a 38 medallas (17 de oro, 12 de plata y 9 de bronce).

En tanto que Misiones, levantó la Copa Juego Limpio que entrega la organización de los Juegos Deportivos Nacionales Evita a la delegación que mejor representó los valores de la amistad, la camaradería, la solidaridad, el respeto y la disciplina deportiva.

Durante los Juegos en Mar del Plata, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) realizó seguimientos a diferentes atletas que, por su edad, se proyectan para representar al país en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Los Juegos Nacionales Evita cumplieron 76 años y son organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

