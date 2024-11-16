¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Faustina La Libertad Avanza la unidad
F3 ENTRERRIANA

Traverso ganó la primera final del fin de semana y quedó cerca del título

El joven piloto esquinense logró su tercer triunfo consecutiva. Vilas, que había logrado la pole position, quedó relegado al puesto 14. Este domingo se define el campeonato.

Por El Litoral

Sabado, 16 de noviembre de 2024 a las 21:10
Gentileza Andrés Queirolo

El esquinense Benjamín Traverso ganó la primera final del fin de semana y se afirma en la primera posición de la F3 Entrerriana.
El Gran Premio Coronación se puso en marcha en el autódromo de Concepción del Uruguay con la disputa de la fecha 15.
Traverso (16 años), del equipo Jusio Competición, cerró de gran manera el sábado porque ganó la final, aumentó la ventaja frente a sus inmediatos perseguidores en el campeonato, y llega al tope de las posiciones a la última carrera del año que se disputará este domingo.
El joven piloto fue tercero en la clasificación, largó desde la segunda fila y se llevó la victoria, tercera consecutiva en el campeonato.
En tanto que el goyano Ignacio Vilas, que logró la pole position, quedó relegado al décimo cuarto lugar en la primera final del fin de semana.
Vilas, del Grinovero Team,  anduvo muy bien en los entrenamientos y quedó primero en la clasificación, sin embargo no pudo completar la final y solamente dio 9 vueltas de las 12 previstas.
El segundo lugar de la carrera disputada este sábado fue para Nazareno López, en tanto que el podio se completó con Marcio Facello, otro candidato al título.
Este domingo se correrá la última final del año y se conocerá al campeón de la temporada.
A las 8.45 comenzará la clasificación y a las 12.30 se largará la final correspondiente a la 16ta. fecha.

